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18:53, 26 февраля 2025Из жизни

Пожилой лыжник потерялся в горах и выжил благодаря веткам

В штате Монтана 79-летний лыжник провел ночь в горах и выжил
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Johannes Andersson / Unsplash

В штате Монтана, США, 79-летний мужчина отправился в горы кататься на лыжах и потерялся. Об этом пишет People.

Лыжник заблудился в лесу горнолыжного курорта Blacktail Mountain Ski Area после того, как случайно съехал с тропы. Последний раз его видели на вершине горы 17 февраля около 16:30 (2:30 18 февраля по мск). Мужчина должен был спуститься с нее, но так и не сделал этого. Его объявили пропавшим без вести.

В тот день температура в районе опустилась до минус 17 градусов по Цельсию, поднялся ветер и пошел снег. Вертолету, отправленному на поиски мужчины, даже пришлось развернуться из-за плохой видимости. Пожилого лыжника нашли только на следующий день. Оказалось, что он провел ночь под раскидистым деревом. Мужчина выжил, потому что грелся у костра, который разжег из сосновых веток.

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Найденного лыжника доставили в больницу по воздуху. Там его осмотрели и признали полностью здоровым. Отмечается, что мужчина не пострадал благодаря развитым навыкам выживания.

Ранее сообщалось, что в США опытные туристки пытались покорить горы Монро и Джефферсон, но потерялись из-за непогоды и застряли в снегу на 12 часов. Спасателям потребовалось почти полдня, чтобы добраться до женщин, отогреть их, оценить их травмы и доставить в безопасное место.

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