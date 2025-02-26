Правительство Украины одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде

Шмыгаль: Кабмин Украины одобрил соглашение о совместном с США инвестфонде

Кабмин Украины одобрил соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, которое откроет путь к заключению ресурсной сделки с Вашингтоном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда», — говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, деньги от которого будут идти на восстановление Украины. При этом он будет находиться в совместном управлении представителями обеих стран. Отмечается, что украинские недра должны остаться в собственности республики.

Киев обязуется вносить в Фонд 50 процентов будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США же должны будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов. Утверждается, что средства из фонда будут инвестироваться исключительно в проекты по восстановлению Украины.

Ранее на Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам. Согласно драфту документа, соглашение подпишут министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.