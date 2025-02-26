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12:15, 26 февраля 2025Россия

Российские системы ПВО сбили французские авиабомбы и снаряды чешской РСЗО Vampire

МО РФ отчиталось о сбитых французских авиабомбах и снарядах чешского Vampire
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили французские авиабомбы Hammer и снаряды чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

Управляемых авиабомб, по данным министерства, удалось сбить пять штук. Также системам ПВО удалось уничтожить 19 снарядов РСЗО чешского производства.

Помимо того, российским войскам удалось нанести поражение военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам с беспилотниками, а также скоплениям живой силы и техники противника.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны поразили дрон около 12:15 по московскому времени.

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