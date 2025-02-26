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08:26, 26 февраля 2025Экономика

Ряд российских банков начал вводить комиссию при продаже долларов нового образца

РИА: Ряд российских банков ввел комиссию при продаже новых долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ряд российских банков начали вводить комиссию за продажу долларов нового образца. Об этом пишет РИА Новости.

Подобную практику уже ввели минимум две кредитные организации. В частности, в СДМ-банке за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в 200 рублей. На доллары, выпущенные до 2013 года, комиссия не распространяется. В ВТБ также подтвердили, что такая комиссия установлена, однако точную сумму посоветовали узнавать в офисе. В остальных крупных банках подобная практика не применяется.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков констатировал, что власти не могут указывать банкам, принимать их или нет. Это не проблема регулятора, это проблема тех, кто приобрел эту иностранную валюту и «вдруг понял, что от нее избавиться не так просто», добавил он.

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