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11:05, 26 февраля 2025Мир

Суд обязал администрацию Трампа разморозить иностранную помощь

AP: Суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь в течение двух дней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа разморозить иностранную помощь в течение двух дней. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что в середине февраля федеральный судья в США уже давал указания администрации Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, однако никаких действий за этим не последовало.

«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его [первого] судебного постановления», — говорится в материале.

Как уточняет издание, несмотря на постановление от 13 февраля, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), а также некоммерческие организации утверждают, что им неизвестно ни об одном платеже, который был бы осуществлен.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала массовые увольнения в USAID. Сообщается, что сокращения затронут тысячи сотрудников.

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