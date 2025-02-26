Суд обязал администрацию Трампа разморозить иностранную помощь

AP: Суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь в течение двух дней

Американский суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа разморозить иностранную помощь в течение двух дней. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что в середине февраля федеральный судья в США уже давал указания администрации Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, однако никаких действий за этим не последовало.

«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его [первого] судебного постановления», — говорится в материале.

Как уточняет издание, несмотря на постановление от 13 февраля, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), а также некоммерческие организации утверждают, что им неизвестно ни об одном платеже, который был бы осуществлен.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала массовые увольнения в USAID. Сообщается, что сокращения затронут тысячи сотрудников.