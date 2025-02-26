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01:25, 27 февраля 2025Бывший СССР

Украинцы перечислили главные ошибки власти

Жители Украины назвали главными ошибками власти неготовность ВСУ и коррупцию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Самая большая ошибка властей Украины — сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств, считает 69 процентов опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Socis. Их публикует украинское издание New Voice.

49,4 процента респондентов назвали важной ошибкой — ненадлежащую подготовку к конфликту с Россией, 37,9 процента— злоупотребление властью, давление на бизнесменов и потенциальных политических соперников. Между тем, 37,2 процента считают, что ошибка в неверных кадровых решениях.

Отмечается, что ошибкой была и отставка бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного — об этом заявили 31,5 процента респондентов. 30,7 процента опрошенных упомянули информационную цензуру и сокрытие действительного положения дел, 26,4 процента — неэффективные экономические решения, а 18,4 процента увидели неэффективность внешней политики.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обошли президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев.

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