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17:19, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о нежелании возвращать США 10 центов

Зеленский: Киев не согласен вернуть и 10 центов долга в соглашении с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев не согласен вернуть и 10 центов долга в соглашении с США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, трансляцию которого в YouTube ведет украинское издание «Общественное».

«Я не пойду и на десять центов возврата долга в соглашении с США. Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны, но это был грант», — сказал он.

При этом политик отметил, что если в будущем Вашингтон решит оказывать поддержку Украине в кредит, то Киев будет возвращать долги. По его словам, это будет «новая реальность».

Ранее издание «Европейская правда» опубликовало проект соглашения Украины и США по недрам и редкоземельным металлам. Как следует из проекта соглашения, Украина обязуется создать «инвестиционный фонд восстановления», куда будет поступать 50 процентов всех доходов Киева от добычи ресурсов.

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