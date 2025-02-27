Чистый убыток Ozon вырос

Чистый убыток Ozon в 2024 году увеличился до 59,4 миллиарда рублей

В 2024 году чистый убыток Ozon по МСФО увеличился на 39 процентов и составил 59,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании. А в четвертом квартале прошлого года чистый убыток составил 17,6 миллиарда рублей против убытка в 18,2 миллиарда за аналогичный период 2023-го.

При этом EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) выросла более чем в шесть раз — до 40,1 миллиарда рублей. Консолидированная выручка за отчетный период выросла на 69 процентов и составила 216,6 миллиарда рублей. В текущем году компания ждет роста на 30-40 процентов год к году при учете скорректированной EBITDA на уровне 70-90 миллиардов.

В отчете говорится, что рост обеспечили хорошие результаты предпринимателей. В настоящее время число активных продавцов составляет порядка 600 тысяч человек. Подавляющее большинство из них проживает в России.