Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

Директор Буйнова назвал ложью сообщения о том, что артист пытался скрыться с ДТП

Сообщения о том, что народный артист России Александр Буйнов пытался скрыться с места ДТП — это ложь, заявил директор певца Сергей Пудовкин. Подробности аварии артиста в Подмосковье он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Он не только выскочил из машины в футболке. Он пытался поднять. Предлагал посадить в машину и доставить в первое медицинское учреждение. На мой взгляд, это неправильно. Потому что надо всегда придерживаться все-таки медицинских рекомендаций при транспортировке. Но он пытался это сделать всеми доступными способами», — сообщил собеседник.

Также Пудовкин рассказал, что через семь минут после ДТП сотрудники ГИБДД были уже на месте и был составлен протокол.

«Вся необходимая помощь пострадавшей будет оказана. Все необходимые действия: извинения и медицинская помощь будут оказана в том объеме, в котором это будет нужно. Будем помогать», — добавил он.

Вечером 26 февраля народный артист России, певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Известно, что пострадавшая Алла Николаевна работает воспитательницей детского сада. По последним данным, женщина проходила обследование в больнице для установки всех травм.