МИД КНР оценил попытки США вбить клин между Китаем и Россией

МИД КНР: Попытки США вбить клин между Китаем и Россией безуспешны

Попытки администрации США вбить клин в российско-китайские отношения абсолютно безуспешны, поскольку они не подвергаются внешнему воздействию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«Отношения России и Китая будут спокойно демонстрировать прогресс вне зависимости от больших изменений в международной политике. Поэтому какие-либо попытки США вбить клин в отношения двух стран абсолютно безуспешны», — отметил дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что стратегия развития отношений Москвы и Пекина обладает «внутренней динамикой», которая «не подвергается влиянию третьих стран».

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США опасаются тесного взаимодействия России и Китая, а также его влияния на мировую политику. По мнению представителя Белого дома, российско-китайские отношения якобы «могут создать проблемы для Вашингтона».