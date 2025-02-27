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08:44, 27 февраля 2025Бывший СССР

Минобороны показало бегство ВСУ из освобожденной Новоандреевки

МО: Бойцы «Центра» ВС России атаковали и обратили в бегство ВСУ в Новоандреевке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России показало кадры побега Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Новоандреевки в Донецкой народной республике, освобожденной боецами группировки войск «Центр». Об этом сообщает ТАСС.

«Штурмовые подразделения мотострелкового полка танковой дивизии при поддержке огня расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных БПЛА и дронов с системой сброса уничтожили основные огневые точки ВСУ в лесополосах», — уточнили в ведомстве. После этого на кадрах контроля было зафиксировано бегство противника из населенного пункта.

В российском оборонном ведомстве добавили, что после этого военные мотострелкового полка практически беспрепятственно зашли в Новоандреевку и установили на одном из центральных зданий флаг России.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ. Также были атакованы инфраструктура украинских военных аэродромов, места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ.

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