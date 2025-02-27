«Телеграф»: на Украине начались аресты боевых генералов ВСУ

На Украине начались аресты боевых генералов Вооруженных сил страны, об этом заявил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По мнению эксперта, это шаг в опасном направлении, поскольку любой может ошибиться, как военный, так и гражданский. Пока идет конфликт, нельзя никого привлекать к ответственности, чтобы не разрушать доверие.

Назаров отметил, что несколько лет на Украине это правило не нарушалось и было законодательно закреплено принципом боевого иммунитета. Экс-советник уточнил, что командующих нельзя судить на основе появившейся впоследствии информации, необходимо понимать, чем они руководствовались, когда принимали то или иное решение.

«Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении», — подчеркнул генерал-майор ВСУ.

Ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что власти Украины готовят репрессии в отношении генералов Вооруженных сил Украины.