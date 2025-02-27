Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:49, 27 февраля 2025Бывший СССР

На Украине начались аресты боевых генералов

«Телеграф»: на Украине начались аресты боевых генералов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На Украине начались аресты боевых генералов Вооруженных сил страны, об этом заявил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По мнению эксперта, это шаг в опасном направлении, поскольку любой может ошибиться, как военный, так и гражданский. Пока идет конфликт, нельзя никого привлекать к ответственности, чтобы не разрушать доверие.

Назаров отметил, что несколько лет на Украине это правило не нарушалось и было законодательно закреплено принципом боевого иммунитета. Экс-советник уточнил, что командующих нельзя судить на основе появившейся впоследствии информации, необходимо понимать, чем они руководствовались, когда принимали то или иное решение.

«Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении», — подчеркнул генерал-майор ВСУ.

Ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что власти Украины готовят репрессии в отношении генералов Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

      Родственники погибших при крушении «Боинга» в Донбассе обратились к Трампу

      На Украине начались аресты боевых генералов

      Эксперт сообщил о гибели офицеров ВСУ при ударе по командному пункту в районе Славянска

      Трамп раскрыл срок урегулирования на Украине

      Бывший солдат ВСУ рассказал о нарушении визового режима Британии

      Губерниев прокомментировал смерть Спасского

      Финский экономист рассказал об обмане населения в Европе

      Будущее соглашение по Украине назвали историческим

      USAID обвинили в миллионной выплате журналу Time за звание человека года для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше