На Западе заявили о панике в ЕС из-за политики Трампа

Экономист Сакс: Страны Балтии паникуют из-за смены политического курса США

Страны Балтии паникуют из-за смены политического курса США при президенте Дональде Трампе и своей русофобии. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

«Эти маленькие страны были самыми крикливыми русофобами из всех в мире. Они рассчитывали на то, что у США будет большая дубинка, которая их защитит, но теперь США не защищают их, поэтому они в панике», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленные источники в европейских странах, что президент США после переговоров с Россией может вывести американские войска из прибалтийских государств. Собеседники FT подчеркнули, что США после переизбрания Трампа перестали быть для стран Европейского союза «союзником, на которого можно положиться».