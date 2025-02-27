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13:47, 27 февраля 2025КультураЭксклюзив

Юрист высказался о возможном наказании для сбившего пенсионерку Буйнова

Юрист Митин: Вердикт по аварии Буйнова будет зависеть от травм пострадавшей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Исход дела с наездом российского певца Александра Буйнова на пешехода будет зависеть от выводов медицинской экспертизы пострадавшей, данных автоэкспертизы и позиции ГИБДД, объяснил юрист Юрий Митин. Возможное наказание для артиста он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, если подтвердится факт превышения скорости водителем перед пешеходным переходом, то это является основанием для административного наказания, рассказал эксперт. Во-вторых, наезд на пешехода с причинением вреда здоровью средней тяжести может повлечь более серьезные последствия, отметил он.

«Согласно статье 12.24 КоАП, если вред квалифицируется как средний (например, разрыв связок — это повреждение, ограничивающее подвижность, но не ведущее к инвалидности), то возможен штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же экспертиза установит, что травмы тяжкие (например, если в результате разрыва связок пострадавшая потеряет способность передвигаться), то может наступить уголовная ответственность по статье 264 УК, где санкции зависят от степени вины водителя», — поделился юрист.

В связи с возрастом и состоянием здоровья Буйнова может встать вопрос о его способности управлять автомобилем в принципе, добавил он. Если у певца имеются медицинские ограничения, но он продолжал водить машину, то это также может стать отдельной темой для разбирательства, подчеркнул Митин.

Вероятнее всего, если травмы останутся в пределах средней тяжести, певец отделается административным наказанием, но при усугублении последствий возможно и уголовное дело

Юрий Митинюрист

Вечером 26 февраля народный артист России, певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Известно, что пострадавшая Алла Николаевна работает воспитательницей детского сада. По последним данным, женщина проходит обследование в больнице.

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