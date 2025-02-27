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22:01, 27 февраля 2025Силовые структуры

Очевидец рассказал о поведении блогера Венгалби перед задержанием сотрудниками ГИБДД

Водитель заявил, что блогера Венгалби задержали, когда он задел отбойник
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Случайный водитель рассказал сотрудникам ГИБДД о поведении автоблогера Ахмеда Венгалби перед задержанием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидец заявил, что блогер задел отбойник в туннеле на Кутузовском проспекте, что показалось свидетелю подозрительным, и он проявил бдительность.

Когда Венгалби на большой скорости проехал мимо патрульной машины, сотрудники ГИБДД начали его преследовать. При задержании нарушитель отказался пройти тестирование на алкогольное опьянение. Отмечается, что автомобилист вел себя странно, но объяснил это приемом антидепрессантов.

О задержании Венгалби в Москве стало известно 27 февраля. По предварительным данным, блогер пытался дать полицейскому взятку в размере ста тысяч рублей. Теперь он находится в отделе полиции.

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