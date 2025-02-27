Набиуллина предупредила о рисках банкротства госкомпаний

Глава ЦБ Набиуллина предупредила банки о рисках выдачи кредитов госкомпаниям

Российские банки не должны автоматически считать госкомпании надежными заемщиками и ожидать, что в случае проблем за них расплатится государство. Об этом на ежегодной встрече кредитных организаций с представителями Центробанка, организованной Ассоциацией банков России, предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РБК.

По ее словам, если власти не взяли на себя явные обязательства по недопущению банкротства компании, то банки должны оценивать ее устойчивость так же, как и любого частного предприятия.

В настоящее время кредитные организации нередко формально подходят к расчету рисков госпредприятия. Однако, подчеркнула глава ЦБ, государство не всегда готово отвечать по всем обязательствам таких компаний.

Набиуллина пообещала, что ЦБ ужесточит требования по резервам и риск-весам для компаний с участием государства, если у тех нет юридически обязывающих документов о поддержке в случае проблем. Речь идет о гарантиях поручительства или механизме субсидирования.

Также регулятор хочет запретить банкам снижать отчисления на покрытие рисков по кредиту госкомпаниям за счет потенциальной поддержки, если в реальности ее нет. Предварительно, такая мера заработает с 1 октября этого года. В середине года ЦБ собирается повысить и требования по включению компаний, в том числе с участием государства, в инвестиционный класс.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Росгеология» допустила уже второй технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций. В корпорации указали, что у нее нет денег и источников для исполнения обязательств, а рассчитывать она может только на помощь государства.