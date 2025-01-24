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13:01, 24 января 2025Экономика

Российская госкомпания допустила дефолт из-за отсутствия денег

«Росгеология» допустила дефолт по облигациям 2023 года из-за отсутствия средств
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Государственная компания «Росгеология» допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций 001Р-02 стоимостью шесть миллиардов рублей, размещенных в декабре 2023 года. Об этом со ссылкой на сообщение холдинга пишет РИА Новости.

Купон должны были выплатить 24 января, его размер составляет 115,9 миллиона рублей. Однако, указали в «Росгеологии», у компании нет денег и иных источников для исполнения обязательств.

Это уже второй дефолт госкомпании, первый она допустила в сентябре прошлого года. Тогда холдинг сообщил, что продолжает поиск средств для погашения купонов, в том числе руководство рассчитывает на поддержку государства.

«Росгеология» занимается геологоразведкой — от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. В собственности государства находятся 100 процентов капитала компании. Она объединяет более 63 предприятий, работающих в регионах России и за рубежом.

В конце 2021 года стало известно об угрозе дефолта «Роснано», из-за чего Мосбиржа останавливала торги облигациями компании. Руководство корпорации предлагало кредиторам провести реструктуризацию из-за огромных долгов. По итогам обсуждений власти согласились помочь «Роснано» расплатиться с владельцами облигаций.

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