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Власти спасут «Роснано» от краха

Вице-премьер Белоусов: дефолта «Роснано» не будет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство окажет поддержку госкомпании «Роснано» — власти уже разработали конкретную стратегию решения проблемы с долгами, чтобы спасти компанию от краха. Об этом в разговоре с Forbes заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что дефолта корпорации не допустят.

Подробностей плана в отношении «Роснано» Белоусов не предоставил. «Я не хочу раскрывать детали, но она существует. Никаких дефолтов не будет, это вот точно совершенно я могу сказать. Собственно, об этом уже заявлял [министр финансов Антон] Силуанов», — сказал вице-премьер.

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Ранее в Минфине обещали, что госкомпания выполнит обязательства по облигациям, обеспеченным госгарантией. По поводу выплат остальной части задолженности министр финансов Антон Силуанов лишь выражал уверенность, что «будет найден компромисс, устраивающий все стороны».

Проблемы «Роснано» прокомментировал и президент России Владимир Путин. На ежегодной большой пресс-конференции глава государства назвал ситуацию в компании «непростой проблемой», но пообещал устранить трудности силами госорганов. Президент выразил мнение, что для успешного исхода «Роснано» необходимо самой договориться со своими кредиторами, банками.

О возможной реструктуризации из-за большого объема накопленных долгов госкорпорация заявила в ноябре. Ввиду появившейся информации ЦБ обязал Мосбиржу остановить торги облигациями «Роснано» 19 ноября, чтобы не допустить инсайдерских сделок, однако 22 ноября торговля возобновилась. 1 декабря компании все же удалось временно избежать дефолта — «Роснано» выплатила 4,5 миллиарда рублей для погашения облигаций, необеспеченных госгарантиями, однако в декабре компании необходимо выплатить купонный доход еще по четырем сериям бумаг.

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Софья Ермакова
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