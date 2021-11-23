Правительство отреагировало на возможный дефолт «Роснано»

Минфин РФ: ни один из механизмов повышения эффективности «Роснано» не приведет к дефолту

Правительство России обсуждает механизмы повышения эффективности деятельности инвестиционной компании «Роснано», указано на сайте Министерства финансов России. На возможный дефолт компании Минфин отреагировал заявлением, что ни один из рабочих вариантов не приведет к такому исходу, так как выплата ее долгов гарантируется государством.

В ведомстве напомнили, что «Роснано» «является хозяйственным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации». Пользуясь своими полномочиями, правительство решило поменять состав совета директоров компании для более эффективного управления. Кроме того, Минфин заверил, что на данный момент «Роснано» продолжает работу в обычном режиме и выполняет свои обязательства.

В ноябре госкорпорация заявила о возможной реструктуризации из-за большого объема накопленных долгов. Центробанк направил Мосбирже предписание об остановке торгов облигациями «Роснано» 19 ноября, чтобы не допустить инсайдерских сделок на фоне информации о проблемах компании. После возобновления торговли ценными бумагами компании 22 ноября их стоимость упала. Выпуск с погашением 1 декабря 2021 года потерял 13 процентов от цены, а выпуски с погашением в декабре 2023 года и в марте 2024 года упали почти на 20 процентов.

Генеральный директор управляющей компании «Арикапитал», владеющей облигациями «Роснано», Алексей Третьяков заявил, что реструктуризация долгов или дефолт корпорации ударит по всем российским компаниям с государственным участием. Госкомпании пострадают из-за снижения доверия инвесторов, так как акционеры резко снизят оценку надежности их ценных бумаг.

Проблемы «Роснано» уже сказались на всем российском фондовом рынке — вечером 22 ноября индекс Мосбиржи до 3872,77 пункта впервые с апреля 2020 года. В этот день сильно снизился и курс рубля по отношению к мировым валютам. Доллар впервые с конца августа преодолел отметку 74 рубля, курс евро дошел до 84 рублей.

По мнению старшего директора международного рейтингового агентства Fitch Константина Англичанова, трудное положение «Роснано» может стать тестом на готовность государства нести финансовые потери. Англичанов заявил, что одной из целей создания госкорпорации было развитие фондовых рынков в стране, поэтому теперь власти должны обеспечить поддержку сектора в кризисе.