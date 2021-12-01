«Роснано» нашла способ избежать дефолта

«Роснано» избежала дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 миллиарда рублей. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил от госкомпании деньги на выплату номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям серии «2Р-01» со сроком погашения 1 декабря, сообщается на сайте НРД.

Бонды не были обеспечены госгарантиями, держателями являлись в основном частные инвесторы. Ставка купона по ним составила 9,1 процента. 30 ноября бонды серии «2Р-04» торговались на бирже в ценовом диапазоне 67-74 процентов от номинала. «Роснано» в декабре должна найти способ, чтобы выплатить купоны еще по четырем сериям бумаг.

В ноябре госкорпорация заявила о возможной реструктуризации из-за большого объема накопленных долгов. Центробанк направил Мосбирже предписание об остановке торгов облигациями «Роснано» 19 ноября.

После возобновления торговли ценными бумагами компании их стоимость рухнула. Эксперты считают, что кризис в «Роснано» ударит по всем госкомпаниям, потому что в их рейтинги закладывались государственные гарантии.