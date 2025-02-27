Пушилин сообщил о срыве попыток ВСУ контратаковать на трех направлениях в ДНР

Пушилин: попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в ДНР купированы

Российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на трех направлениях в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, украинские подразделения уже пытались контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях.

«Но, опять же, на данном этапе можно говорить, что наши подразделения, да, с усилиями, но ситуацию купируют», — добавил Пушилин.

Ранее российский военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что российские военные приближаются к обрушению фронта для ВСУ в ДНР. Он отметил, что это произойдет, когда армия России возьмет ключевые населенные пункты Шевченко и Комар.