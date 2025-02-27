Слова Бастрыкина пропели в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя пропели песню по стихам главы СК Бастрыкина

В зале церковных собраний в храме Христа Спасителя пропели песню по стихам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата.

Уточняется, что песню пропели во время Большого круга всероссийского казачьего общества. Музыку на стихи Бастрыкина написал Виктор Захарченко, гендиректор и худрук Кубанского казачьего хора, исполнившего произведение.

Лирический герой песни надеется, что ему не доведется «скончаться по-тихой в больнице» и мечтает о смерти, которая настигнет его «в строю, в боевой колеснице».

Александр Бастрыкин также написал «Оду на Юбилей Петра Великого», где говорится, что первый русский император — «не хулитель, а воитель», который «давал князьям разгоны» и сотворил Следственный комитет «как святую архидею».