Взгляд: Польша и страны Прибалтики передумали отправлять войска на Украину

Польша и страны Прибалтики передумали отправлять войска на Украину и пересекать российские «красные линии». К такому выводу пришло издание «Взгляд».

Авторы материала напомнили, что в марте 2022 года занимавший пост вице-премьера Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину «вооруженную миротворческую миссию НАТО», а позже и премьер-министр Латвии Эвика Силиня высказалась в пользу отправки военнослужащих альянса на Украину.

При этом подчеркивается, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа риторика политиков в этих странах изменилась. Например, президент Латвии Эдгар Ринкевич недавно заявил, что готов обсуждать отправку войск на Украину только при соблюдении ряда условий. Он также задался вопросом о том, как от этого укрепится безопасность его страны, ее возможность защищаться.

Кроме того, глава Литвы Гинтаутас Палуцкас тоже выразил мнение, что без участия США европейские миротворческие силы на Украине окажутся недостаточным сдерживающим фактором, а Качиньский поменял свое мнение, назвав ситуацию в 2022 году другой, и сказал, что сейчас Варшава не поддержит военную миротворческую операцию на Украине.

Газета отмечает, что и в Прибалтике, и в Польше много ненавистников нового американского лидера, однако руководство этих стран верно принципу «жесткой ориентации на Вашингтон при любой власти» и не намерено менять стратегию.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что ни одна политическая сила в Польше не хочет отправки войск на Украину. По его словам, совместная позиция в этом вопросе — то, что объединяет все политические силы и должно их объединять.