Более половины студентов московских колледжей нашли работу во время учебы

Ракова: 65% студентов московских колледжей начинают работать еще во время учебы

Две трети выпускников московских колледжей 2024 года начали работать по профессии еще во время учебы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что все больше школьников выбирают учебу в столичных колледжах, — отметила вице-мэр. — По итогам прошлогодней приемной кампании все 16 тысяч дополнительных бюджетных мест были заполнены, а студентами стали в два раза больше девятиклассников. В этом году мы увеличим количество бюджетных мест в колледжах по потребности».

По словам Раковой, такой спрос связан, в том числе, с «практически гарантированным трудоустройством выпускников». «Уже сейчас 65 процентов студентов получают предложения о работе еще во время учебы, а 95 процентов — трудоустраиваются в первый год после окончания колледжа», — добавила заммэра.

Уже на первом курсе во время стажировок на базе предприятий обучающиеся погружаются в рабочую среду. В первом полугодии текущего учебного года производственную практику прошли уже более 40 тысяч студентов. Среди партнеров колледжей — более трех тысяч предприятий. Это ИТ-компании, автомобильные дилеры, ведущие рестораны и строительные организации.