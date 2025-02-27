Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:06, 27 февраля 2025Путешествия

В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

Mash опубликовал видео с сошедшей в Дагестане лавиной, накрывшей дороги
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

В горах Дагестана сошла мощная лавина, накрыла дороги и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, снегом завалило участок трассы «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» от 95-го до 110-го километра.

Отмечается, что местные коммунальщики расчистили снежную массу, однако осадки в российском регионе не прекращаются. Видимость на дорогах нулевая.

Ранее лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Два человека застряли в опасной зоне и не могли самостоятельно выбраться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Москвичам предрекли самый сухой месяц в XXI веке

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше