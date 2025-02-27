Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 27 февраля 2025Экономика

В США предложили выпустить купюру с лицом Трампа

Конгрессмен Джо Уилсон предложил выпустить купюру в $250 с лицом Дональда Трампа
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Конгрессмен от партии республиканцев Джо Уилсон предложил выпустить в оборот купюру в 250 долларов с лицом Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости

Политик разрабатывает соответствующий проект о выпуске новой банкноты. Инициативу он объясняет значительным ростом инфляции в США при президентстве Джо Байдена, из-за которой гражданам приходится носить больше наличных. Однако его идея противоречит американскому закону, который запрещает печатать на банкнотах портреты живых людей.

Впервые разместить лицо Трампа на купюрах предложили в июне 2024 года. Тогда конгрессмен от штата Аризона республиканец Пол Госар заявил о необходимости выпустить банкноту номиналом в 500 долларов с портретом бизнесмена. При этом, по данным Бюро гравировки и печати выпуск банкнот номиналом свыше 100 долларов в США прекратили в 1969 году.

Ранее экономист Михаил Беляев предположил, что доллар будет удерживать статус ведущей мировой валюты столько, сколько США смогут занимать существенное место в мировой экономике. Говорить о дедолларизации мировой экономики в обозримой перспективе не представляется возможным, подчеркнул он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Москвичам предрекли самый сухой месяц в XXI веке

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше