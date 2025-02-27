В США предложили выпустить купюру с лицом Трампа

Конгрессмен Джо Уилсон предложил выпустить купюру в $250 с лицом Дональда Трампа

Конгрессмен от партии республиканцев Джо Уилсон предложил выпустить в оборот купюру в 250 долларов с лицом Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости

Политик разрабатывает соответствующий проект о выпуске новой банкноты. Инициативу он объясняет значительным ростом инфляции в США при президентстве Джо Байдена, из-за которой гражданам приходится носить больше наличных. Однако его идея противоречит американскому закону, который запрещает печатать на банкнотах портреты живых людей.

Впервые разместить лицо Трампа на купюрах предложили в июне 2024 года. Тогда конгрессмен от штата Аризона республиканец Пол Госар заявил о необходимости выпустить банкноту номиналом в 500 долларов с портретом бизнесмена. При этом, по данным Бюро гравировки и печати выпуск банкнот номиналом свыше 100 долларов в США прекратили в 1969 году.

Ранее экономист Михаил Беляев предположил, что доллар будет удерживать статус ведущей мировой валюты столько, сколько США смогут занимать существенное место в мировой экономике. Говорить о дедолларизации мировой экономики в обозримой перспективе не представляется возможным, подчеркнул он.