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15:07, 27 февраля 2025Из жизни

Вор попался в ловушку хозяев дома и оказался в тюрьме

В Великобритании вор попался в простейшую ловушку и оказался в тюрьме
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rebekah Zemansky / Shutterstock / Fotodom  

В графстве Нортумберленд, Великобритания, мужчина хотел проникнуть в чужой дом и обокрасть, но оказался в простейшей ловушке хозяев. Об этом пишет The Guardian.

Домовладельцы в городе Блит решили установить ловушку из-за участившихся взломов в их районе. Они протянули веревку рядом с домом так, что, если кто-то об нее споткнется, на него выльется ведро воды. В эту ловушку и попался опытный вор Пол Хауэлл. Промокнув, он скрылся с места происшествия, не решившись пойти на преступление.

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Увидев перевернутое ведро, владельцы дома проверили камеры видеонаблюдения и сообщили о попытке взлома в полицию. Полицейские узнали на записи 56-летнего Хауэлла. Оказалось, что, пока его не поймали, он успел совершить две кражи. Он украл ювелирные украшения и велосипеды. В суде мужчину приговорили к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Выяснилось, что с 1986 года Хауэлл имеет 108 судимостей.

Ранее сообщалось, что в городе Адана, Турция, вор три дня прятался от полиции в вентиляционной шахте торгового центра и попался из-за камер видеонаблюдения. Предполагается, что подозреваемый обокрал ювелирный магазин на три килограмма золота и 100 тысяч турецких лир.

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