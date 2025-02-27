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15:03, 27 февраля 2025Россия

Второй рабочий упал с высоты на стройке Ozon

В Саратове на стройке Ozon второй рабочий упал с высоты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Саратове на строительной площадке логистического центра маркетплейса Ozon за три месяца второй рабочий упал с высоты, его госпитализировали. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Предварительно, 52-летний мужчина сорвался, когда выполнял монтажные работы на высоте. С места происшествия его увезли на скорой с множественными травмами. Данных о его состоянии пока нет.

Известно, что пострадавший работал на стороннюю организацию, которую наняли для выполнения строительных работ по договору субподряда.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.

Ранее 18 декабря 2024 года другой рабочий сорвался с высоты 10 метров при выполнении монтажа фронтальной защитной рамы. Инцидент произошел на той же строительной площадке Ozon. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом правого ребра.

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