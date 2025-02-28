Европу предупредили о необходимости вдвое нарастить помощь Украине

Economist: ЕС надо вдвое нарастить поддержку Киева, чтобы возместить помощь США

Европейскому союзу (ЕС) надо вдвое нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Киева, чтобы возместить помощь США. Об этом пишет журнал The Economist.

По расчетам издания, с января 2022 года европейское объединение и его члены потратили на помощь Украине 113 миллиардов евро, что соответствует 0,2 процента ВВП. При этом, чтобы заменить помощь США, Брюсселю нужно будет довести этот показатель до 0,4 процента от ВВП.

Отмечается, что ЕС в долгосрочной перспективе сможет самостоятельно обеспечивать свою оборону без поддержки США, если увеличит оборонные расходы до 4-5 процентов ВВП.

Ранее несколько стран ЕС отказались поддержать отправку Украине крупнейшего пакета военной помощи на 20 миллиардов евро. Утверждается, что против выступили Испания, Италия и Португалия, а Германия и Франция «тянут время» в данном вопросе. Также инициативу не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.