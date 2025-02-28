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16:14, 28 февраля 2025Из жизни

Любящий бойфренд пять лет врал женщине и оказался шпионом

Daily Mail: Любящий бойфренд британки оказался полицейским под прикрытием
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщина Элисон Смит внезапно узнала, что пять лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием, который использовал ее для шпионажа. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказывает Смит, в молодости она работала учителем и активно участвовала в профсоюзной и антифашистской деятельности. В середине 1990-х годов британка оказалась в общественной группе, которая пыталась добиться перемен в социальной сфере и выступала против коррупции в полиции. Тогда она и познакомилась с мужчиной Марком Кэссиди, выдававшим себя за плотника.

Кэссиди и Смит быстро подружились, вступили в отношения и съехались. Женщина замечала странности в рассказах и поведении любящего бойфренда, но не подозревала, что он ей врет. Кэссиди утверждал, что у него почти не осталось родственников. Однажды, по словам Смит, мужчина расстроился из-за смерти ее бывшего бойфренда. «Он сказал, что всегда думал, что, если мы расстанемся, я вернусь к нему», — вспоминает женщина.

Однажды Смит нашла в кармане пиджака Кэссиди кредитную карту на имя М. Дженнер. Она спросила о ней мужчину, и тот сказал, что в шутку купил ее у какого-то незнакомца в пабе. Подозрительным женщине казалось и то, что мужчина увиливал от обсуждения их будущих детей.

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В апреле 2000 года Кэссиди неожиданно бросил Смит и сбежал, оставив для нее записку. «Мы хотим разных вещей. Я не могу преодолеть это», — писал он. Огорченная женщина пыталась вернуть мужчину и начала больше пытаться выяснить о нем. Тогда Смит и поняла, что все это время Кэссиди лгал ей.

Спустя несколько лет выяснилось, что бойфренда Смит на самом деле звали Марк Дженнер. У него были жена и дети, а работал он в полиции, в отделе по борьбе с протестными группами. Его отношения со Смит были частью задания.

«Дело было не только в том, что все мои отношения были ложью, но и в том, что я чувствовала, что обнаружила что-то, что не должна была, и это было невероятно страшно», — призналась Смит. Вместе с другими обманутыми женщинами она требует от суда, чтобы все эти полицейские-шпионы были наказаны. Тем не менее их иски продолжают отклонять.

Ранее сообщалось, что женщина потеряла жениха в день свадьбы и узнала, что он был изменником. Из-за предательства мужчины она страдает от многочисленных психологических проблем, включая тревожность, депрессию и посттравматическое расстройство.

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