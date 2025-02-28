Мошенники выманили у россиянина 1,5 миллиона рублей за интимную фотографию жены

У москвича выманили 1,5 млн рублей, угрожая опубликовать интимное фото жены

Мошенники обманули 47-летнего жителя Москвы на полтора миллиона рублей. Об этом в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, работающий директором по безопасному хранению данных в сети россиянин вступил в интимную переписку с неизвестным мужчиной. В ходе общения он решил похвастаться и поделился интимной фотографией своей супруги. Предусмотрительно, он отправил исчезающее фото, но это его не спасло. Вскоре он получил фото назад с требованием денег и угрозой опубликовать снимок в сети.

В итоге потерпевший перевел 150 тысяч рублей вымогателю, но после у него стали требовать деньги с другим номеров. В общей сумме мужчина лишился полутора миллионов рублей. В итоге фото его жены все равно оказалось в интернете, после этого мужчина отправился в полицию.