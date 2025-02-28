Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 28 февраля 2025Силовые структуры

Мошенники выманили у россиянина 1,5 миллиона рублей за интимную фотографию жены

У москвича выманили 1,5 млн рублей, угрожая опубликовать интимное фото жены
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники обманули 47-летнего жителя Москвы на полтора миллиона рублей. Об этом в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, работающий директором по безопасному хранению данных в сети россиянин вступил в интимную переписку с неизвестным мужчиной. В ходе общения он решил похвастаться и поделился интимной фотографией своей супруги. Предусмотрительно, он отправил исчезающее фото, но это его не спасло. Вскоре он получил фото назад с требованием денег и угрозой опубликовать снимок в сети.

В итоге потерпевший перевел 150 тысяч рублей вымогателю, но после у него стали требовать деньги с другим номеров. В общей сумме мужчина лишился полутора миллионов рублей. В итоге фото его жены все равно оказалось в интернете, после этого мужчина отправился в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

      Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

      Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

      Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

      В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

      Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

      Предотвращена атака ВСУ на российский регион

      Стоматолог предупредил о неожиданном вреде некоторых зубных щеток

      Мошенники выманили у россиянина 1,5 миллиона рублей за интимную фотографию жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше