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13:53, 28 февраля 2025Бывший СССР

На Украине предложили ужесточить наказание для уклонистов

В Раде предложили ужесточить наказание за уклонение от мобилизации на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который ужесточит наказание за уклонение от мобилизации и переправку лиц призывного возраста за рубеж для граждан страны. Такие меры предложил депутат украинского парламента Максим Павлюк, передает Telegram-канал «Политика Страны».

В рамках законопроекта предлагается пересмотреть возможные тюремные сроки за переправку призывников за границу. Их предлагается увеличить с 3-5 лет до 7-9 лет с конфискацией имущества в условиях военного положения.

Кроме того, депутат предложил запретить судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».

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