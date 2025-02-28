Названы лауреаты «Знание.Премия — 2024»

В Москве назвали имена лауреатов «Знание.Премия — 2024»

В Национальном центре «Россия» прошла четвертая церемония награждения лауреатов просветительской награды «Знание.Премия». Страна узнала имена 31 лауреата в 21 номинации. На церемонии был дан старт новому, юбилейному сезону «Знание.Премия», заявки на который принимаются до сентября 2025 года.

К участникам торжественной церемонии награждения «Знание.Премия – 2024» обратился президент РФ Владимир Путин. Его обращение зачитала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Просветительское движение в нашей стране имеет богатую историю, наполненную яркими примерами честного, бескорыстного служения избранному делу, людям, Отечеству. Отрадно, что благородные, вдохновляющие традиции подвижнического труда продолжаются, и сегодня мы чествуем тех, кто искренне, по зову сердца посвящает себя исключительно важной, востребованной работе – наставничеству, воспитанию подрастающих поколений на основе высоких идеалов патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национальной истории, культуре, своим духовным корням; кто многое делает для популяризации уникальных достижений отечественной научной мысли, стремится передать свой профессиональный, жизненный опыт подрастающему поколению», — отметил Владимир Путин.

К гостям церемонии обратился и председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. Он отметил, что людей, несущих знание и правду, становится все больше, и их авторитет в обществе растет.

«За несколько лет количество участников “Знание.Премия” выросло в 6 раз. В этом сезоне среди номинантов – представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.

В своем обращении он выразил слова благодарности всем 19,5 тысячам соискателей награды. Отдельно он поблагодарил героев СВО, которые, возвращаясь с фронта, становятся наставниками для подрастающего поколения.

«Эти ребята продолжают борьбу за независимость и суверенитет нашего государства, но уже на информационном фронте. Они борются за души и сердца молодого поколения россиян, что невероятно важно», — сказал он.

В завершение своего обращения Сергей Кириенко объявил имена лауреатов в номинации «Знание.Премия» «За общий вклад в просвещение». Ими стали телерадиоведущий Владимир Соловьев и международная выставка-форум «Россия» АНО «ДВД "Россия"». Он также озвучил лауреата просветительской награды в номинации «Просветительская компания года» – «Первый канал».

В номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей», которая была приурочена к Году семьи в России, имена лауреатов назвала Татьяна Голикова. Лучшим просветителем года в номинации стала президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», ведущая «СПАС» Наталья Москвитина, а просветительским проектом года – конкурс «Это у нас семейное» АНО «Россия – страна возможностей».

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назвала имена лауреатов просветительской награды в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Добровольчество и патриотизм”». Наградные кубы получили директор благотворительного фонда «Подарок ангелу», директор продюсерской компании «Производство смыслов» Анастасия Приказчикова и международная выставка-форум «Россия» АНО «ДВД "Россия"».

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова назвала имена лауреатов просветительской награды в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Культура и искусство”». Ими стали народный артист РФ, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и фестиваль «Гений места» «Государственного академического Мариинского театра».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Экономика, Бизнес и Право”» просветителем года и просветительским проектом года были названы проект «Имеешь право» «Ленты.ру» и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Награды вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru» выступили информационными партнерами «Знание.Премия – 2024».

