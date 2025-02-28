Названы юридические пробелы в соглашении Украины и США о ресурсах

Reuters: Соглашение Украины и США о ресурсах содержит правовые пробелы

Соглашение между Украиной и США о природных ресурсах содержит правовые пробелы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Дипломатический источник агентства заявил, что проект соглашения «довольно выгодная сделка для обеих сторон». Однако отмечается, что в нем отсутствуют подробности сделки.

По словам доцента кафедры международного права Лейденского университета Брайана Макгэрри, это неудивительно, поскольку данный документ обязывает стороны сотрудничать, но конкретных обязательств оборонного характера не создает.

Профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер отметил, что документ не определяет механизм урегулирования споров, а доля США и их полномочия в управлении будущим фондом также остаются неясными и требуют дальнейших обсуждений.

В свою очередь, эксперт по национальной безопасности и международной торговле американской юридической фирмы K&L Gates Гильермо Кристенсен добавил, что предложенная в документе структура — «уникальный и беспрецедентный подход», прежде не встречавшийся в других международных соглашениях.

Ранее директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт рассказал, что сделка о ресурсах Украины принесет США прибыль в размере порядка 20 миллиардов долларов. Он уточнил, что реальная прибыль Вашингтона может быть гораздо больше.