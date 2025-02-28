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19:18, 28 февраля 2025Ценности

Номинантам на «Оскар» подарят марихуану, пластику тела и отдых на Мальдивах

El Pais: Номинанты на «Оскар» получат подарок на сумму 19 миллионов рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Vitaliy Karimov / Shutterstock / Fotodom

Журналисты El Pais раскрыли роскошное содержимое подарка, который получат номинанты предстоящей кинопремии «Оскар». Подробности опубликованы на сайте издания.

Выяснилось, что в общей сложности потенциальные победители получат презенты на сумму 216 тысяч долларов (19 миллионов рублей). Наборы для звезд подготовила маркетинговая компания Distinctive Assets. В этом году в них вошли люксовая косметика, парфюм, алкогольные напитки, а также разнообразные продукты и предметы декора.

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Кроме того, знаменитости станут обладателями одежды для собак, сумок для обуви и даже марихуаны. Традиционно им также предоставили возможность отправиться на роскошный отдых в Барселоне, на Мальдивах или Шри-Ланке. Вдобавок номинанты могут воспользоваться сертификатом на контурную пластику тела или пригласить к себе иллюзиониста Карла Кристиана.

Большая часть суммы ушла на страховки и услуги по ремонту и строительству домов, которые при желании можно передать пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе.

В 2016 году номинантам на «Оскар» подарили секс-игрушки и подтяжку груди.

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