Полиция задержала главного редактора российской газеты

Полиция задержала главреда «Вечерних ведомостей» Постникова в Екатеринбурге

Полицейские задержали в Екатеринбурге главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом сообщает ТАСС.

Журналиста привлекли к административной ответственности, в отношении него составляют протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенных символики или атрибутики.

По словам Постникова, его задержали сотрудники из отдела исполнения административного законодательства, пишет E1.ru.

Полицейские пообещали ему предоставить материалы в отделе внутренних дел. Сам он не предполагает с чем может быть связано задержание. Постников сказал, что проверил все свои соцсети, но ничего предосудительного не обнаружил.

21 февраля сообщалось, что Минюст России признал иноагентами журналиста Илью Азара и бывшую ведущую Первого канала Жанну Агалакову.