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20:42, 28 февраля 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли дело о расправе россиянки над супругом спустя пять лет

Следствие раскрыло дело о расправе петербурженки над сожителем в 2019 году
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ленинградской области задержали 54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в расправе над сожителем в 2019 году. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2019 года в ходе ссоры женщина нанесла несколько ножевых ранений своему сожителю. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Желая скрыть содеянное, женщина расчленила тело и вывезла части жертвы со своим братом на автомобиле в лес.

В связи с расширением экспертных возможностей, в частности, с более широким внедрением в следственно-судебную практику молекулярно-генетической экспертизы был установлен генотип неизвестного мужчины. Выяснилось, с кем именно на протяжении долгого времени проживал мужчина.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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