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06:15, 28 февраля 2025Россия

В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы

Депутат ГД Шеремет назвал тугодумным план ЕС по использованию российских активов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал тугодумным план ЕС по использованию российских активов.

«Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США», — сказал он.

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