В Китае рассказали о запасах источника почти вечной энергии

South China Morning Post: Запасы тория обеспечат КНР энергией на 60 000 лет

Запасов тория в горнодобывающем районе Баян-Обо, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, хватит на то, чтобы обеспечивать КНР энергией в течение 60 тысяч лет, пишет South China Morning Post.

Как уточняет издание, речь по некоторым оценкам идет о запасах в миллион тонн металла, вырабатывающего в 200 раз больше энергии, чем уран. «Китай может располагать достаточным количеством тория, чтобы обеспечивать свои энергетические потребности почти вечно», — говорится в материале.

Отмечается, что в отличие от урановых ториевые реакторы на расплавленной соли (TMSR) небольшие, не требуют водяного охлаждения и производят минимальное количество долгоживущих радиоактивных отходов. Первую в мире электростанцию TMSR планируется возвести в пустыне Гоби.

О намерении китайских инженеров построить первый «чистый» ядерный ректор, которые базируется на составе из соли и тория, сообщалось еще в 2021 году. Сама концепция реактора на основе расплава соли была впервые разработана в 1946-м, но не получила развития в том числе из-за слабой радиоактивности металла.