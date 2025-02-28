Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:25, 28 февраля 2025Экономика

В Китае рассказали о запасах источника почти вечной энергии

South China Morning Post: Запасы тория обеспечат КНР энергией на 60 000 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Запасов тория в горнодобывающем районе Баян-Обо, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, хватит на то, чтобы обеспечивать КНР энергией в течение 60 тысяч лет, пишет South China Morning Post.

Как уточняет издание, речь по некоторым оценкам идет о запасах в миллион тонн металла, вырабатывающего в 200 раз больше энергии, чем уран. «Китай может располагать достаточным количеством тория, чтобы обеспечивать свои энергетические потребности почти вечно», — говорится в материале.

Отмечается, что в отличие от урановых ториевые реакторы на расплавленной соли (TMSR) небольшие, не требуют водяного охлаждения и производят минимальное количество долгоживущих радиоактивных отходов. Первую в мире электростанцию TMSR планируется возвести в пустыне Гоби.

О намерении китайских инженеров построить первый «чистый» ядерный ректор, которые базируется на составе из соли и тория, сообщалось еще в 2021 году. Сама концепция реактора на основе расплава соли была впервые разработана в 1946-м, но не получила развития в том числе из-за слабой радиоактивности металла.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше