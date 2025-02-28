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11:56, 28 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили тишину после переговоров с США в Стамбуле

Сенатор Климов заявил, что тишина после переговоров РФ и США не признак неудачи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liu Lei / Globallookpress.com

Отсутствие комментариев после переговоров России и США в Стамбуле не говорит о плохих результатах встречи, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он объяснил, что встреча носила технический характер, и впереди их предстоит еще много.

«На самом деле, люди не знают об исходах тысяч переговоров. Просто гипертрофированное внимание к этим техническим встречам вызвало и гипертрофированные ожидания. На самом деле, таких контактов впереди еще будет немало, и относиться к этому нужно спокойнее. Мы же делаем это не ради пиар-шоу, а для того, чтобы две ядерные сверхдержавы вернулись к нормальным дипломатическим отношениям», — сказал Климов.

Он напомнил, что речь на этой и будущих подобных встречах идет только о работе дипломатических представительств в России и в США. Когда переговорщики достигнут конкретных результатов, об этом сообщат.

«Там много технических вопросов, решать которые нужно аккуратно. Четыре года стороны находились в состоянии сворачивания отношений. Как шестичасовые переговоры могут снять эту накопившуюся проблематику?» — заключил сенатор.

Переговоры России и США в Стамбуле 27 февраля продлились 6,5 часа, после чего участвовавшие стороны покинули место встречи. СМИ обратили внимание на необычную тишину и отсутствие комментариев сторон после встречи.

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