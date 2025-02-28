В Тбилиси раскрыли направленные против России требования посла США в 2022 году

Папуашвили: Посол США Дегнан в 2022 году требовала ввести санкции против РФ

Келли Дегнан, занимавшая с 2020 по 2023 год должность посла США в Грузии, требовала в 2022 году от Тбилиси ввести санкции против России. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По ее словам, настал момент, когда нам нужно выбрать, "на светлой мы стороне или на темной", что должно выразиться прежде всего в присоединении к санкциям против России. Посол высказала эту просьбу решительно и четко, а ее специальный помощник подробно записал мои ответы», — рассказал Папуашвили.

По словам председателя грузинского парламента, данная встреча с Дегнан состоялась 28 февраля 2022 года.

Ранее отказ Грузии от введения санкций против России комментировал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он назвал данное решение Тбилиси историческим.