Вероятность тюремного заключения для певца Буйнова за ДТП оценили

Хаминский: Буйнову может грозить срок за ДТП при серьезных травмах пострадавшей

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости оценил вероятность тюремного заключения для российского певца Александра Буйнова за ДТП. По его словам, артисту может грозить срок до двух лет лишения свободы в случае тяжелых травм у пострадавшей.

«Уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения наступает только в случае, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека», — напомнил юрист.

Он отметил, что если у пострадавшей все ограничится разрывом связок, то это будет считаться вредом здоровью средней тяжести, тогда к уголовной ответственности артист или тот, кто находился за рулем, привлечены не будут. Однако в любом случае Буйнов как владелец машины понесет гражданско-правовую ответственность и будет обязан возместить ущерб.

Вечером 26 февраля народный артист России, певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Известно, что пострадавшая Алла Николаевна работает воспитательницей детского сада. По последним данным, женщина проходит обследование в больнице.

