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17:45, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Видео с обвинившим коллегу в коррупции главой Челябинской области оказалось дипфейком

В сети распространился дипфейк с губернатором Текслером
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Алексей Текслер

Алексей Текслер. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Видео, в котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер якобы обвиняет своего курганского коллегу Вадима Шумкова в коррупции, оказалось дипфейком. Оригинальный ролик, размещенный в январе в Telegram-канале Текслера, посвящен 91-летию Челябинской области.

В поддельном видео показано, как Текслер якобы заявляет, что Курганская область провалила капремонт автомобильной дороги Р254 из-за воровства бюджетных средств, и называет Шумкова коррупционером. «Украдено все, и никто до сих пор не понес за это справедливое наказание. Я требую снять этого подонка и коррупционера и посадить», — говорится в видео от лица Текслера.

Ролик с обвинениями в адрес главы Курганской области отсутствует на официальных ресурсах Текслера и администрации Челябинской области.

Видео также содержит признаки дипфейка. Так, в ролике отсутствует эхо, которое характерно для кадров, снятых в пустом помещении, и которое присутствует на других видео Текслера, выложенных им в официальном Telegram-канале. Кроме того, голос Текслера на представленном видео отличается от его голоса в роликах, опубликованных в его официальном канале, тембром и интонациями. Это позволяет сделать вывод, что на реальное видео с губернатором Челябинской области, опубликованное в январе, была наложена другая звуковая дорожка.

Кроме того, в представленном видео есть фрагменты из другого ролика — репортажа телеканала URAL1, в оригинале на котором присутствует другая звуковая дорожка.

В последнее время в сети стали часто появляться фейковые видео с заявлениями глав российских регионов. Например, недостоверные обращения вышли от имени главы Вологодской области Георгия Филимонова, главы Псковской области Михаила Ведерникова, главы Тверской области Игоря Рудени, и не только.

Дипфейк с губернатором Челябинской области не получил широкого распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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