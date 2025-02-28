Визы в две страны Европы станут дороже

АТОР: Визовые центры Франции и Болгарии увеличили сервисные сборы

Визы в две европейские страны — Францию и Болгарию — станут дороже для россиян. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, визовый центр Франции, оператор которого — VFS Global, увеличил сервисный сбор с 30 до 36 евро (примерно с 2,7 до 3,3 тысячи рублей). При этом логистический сбор составляет 7,5 евро (около 690 рублей).

Кроме того, французский визовый центр повысил стоимость дополнительных услуг. Так, заполнение анкеты стоит 10 евро (около 920 рублей), фото — 4,5 евро (около 414 рублей), а копирование и печать документов — 0,3 евро (около 27 рублей) за страницу. С 55 до 65 евро (примерно с 5 до 5,9 тысячи рублей) вырос тариф на подачу документов в прайм-тайм.

Визовый центр Болгарии, который также обслуживает VFS Global, с 27 марта увеличит сервисный сбор с 22,8 до 26,4 евро (примерно с 2 до 2,4 тысячи рублей).

Ранее российский тревел-блогер назвал страны Европы, быстрее всех выдающие шенгенские визы россиянам. По его словам, высокие шансы на полугодовую визу у заявителей в итальянских визовых центрах.