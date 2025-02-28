Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 28 февраля 2025Путешествия

Визы в две страны Европы станут дороже

АТОР: Визовые центры Франции и Болгарии увеличили сервисные сборы
Алина Черненко
СюжетВизы в Европу:

Фото: Shutterstock / Fotodom

Визы в две европейские страны — Францию и Болгарию — станут дороже для россиян. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, визовый центр Франции, оператор которого — VFS Global, увеличил сервисный сбор с 30 до 36 евро (примерно с 2,7 до 3,3 тысячи рублей). При этом логистический сбор составляет 7,5 евро (около 690 рублей).

Материалы по теме:
Как получить туристическую визу в 2025 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2025 году?Страны, сроки и особенности оформления
13 января 2025
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

Кроме того, французский визовый центр повысил стоимость дополнительных услуг. Так, заполнение анкеты стоит 10 евро (около 920 рублей), фото — 4,5 евро (около 414 рублей), а копирование и печать документов — 0,3 евро (около 27 рублей) за страницу. С 55 до 65 евро (примерно с 5 до 5,9 тысячи рублей) вырос тариф на подачу документов в прайм-тайм.

Визовый центр Болгарии, который также обслуживает VFS Global, с 27 марта увеличит сервисный сбор с 22,8 до 26,4 евро (примерно с 2 до 2,4 тысячи рублей).

Ранее российский тревел-блогер назвал страны Европы, быстрее всех выдающие шенгенские визы россиянам. По его словам, высокие шансы на полугодовую визу у заявителей в итальянских визовых центрах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

      Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

      Москвичей предупредили о скачке давления

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше