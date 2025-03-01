Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:47, 1 марта 2025Бывший СССР

Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

В Абхазии состоялись президентские выборы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Явка на повторных выборах президента Абхазии составила 43 процента, и их признали состоявшимися. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

К 15:00 на выборах проголосовали 62 852 человека. За процедурой следили 130 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

За президентский пост в республике борются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, — вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики, лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

Отмечается, что в Абхазии выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Ранее директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, в Абхазии развернута грязная кампания по разжиганию ненависти против армян, русских и абхазов и все это направлено против одного кандидата — Бадры Гунбы. По его мнению, Ардзинба и его команда, теряя инициативу, начинают прибегать к методам, далеким от демократичности и легитимных процессов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Колонна техники НАТО не может эвакуироваться из замыкающегося в Курской области котла. Что там происходит?

      Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношениях с Москвой

      Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

      Страны Балтии пришли в шок из-за перепалки в Белом доме

      Дзюба повторил рекорд Кержакова по количеству голов

      В США подсчитали количество благодарностей от Зеленского в адрес американцев

      Захарова сравнила Зеленского с голым королем из сказки Андерсена

      Самолет рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления

      Чемоданы с расчлененкой нашли в Петербурге

      Три страны не позвали на саммит по Украине в Лондоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше