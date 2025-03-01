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04:38, 1 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты последствия ударов по Сумской области

Рожин: БПЛА «Герань-2» уничтожили завод по ремонту бронетехники ВСУ в Сумах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины / Reuters

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин раскрыл последствия ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по украинскому городу Сумы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, российские ударные беспилотники «Герань-2» 27 февраля поразили объекты на территории бывшего завода «Сумской рафинадный завод». Это предприятие использовалось Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ремонта бронетехники, хранения запасных частей, а также подготовки экипажей механизированных подразделений.

В результате налета были полностью разрушены ремонтные ангары, выведен из строя цех техобслуживания с аппаратурой для диагностики силовых установок и систем управления огнем, повреждены топливохранилища и склады с моторным маслом. Также под ударом оказались генераторные установки Cummins QSK19, обеспечивавшие электроснабжение ремонтной базы.

Рожин резюмировал, что налет «Гераней» критически снизил техническую готовность подразделений ВСУ на курском направлении.

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