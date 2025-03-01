Страны Балтии пришли в шок из-за перепалки в Белом доме

Onet: Страны Балтии пребывают в шоке после перепалки Трампа и Зеленского

Страны Балтии пребывают в шоке из-за возможной разрядки в отношениях США и России после случившейся перепалки президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Об этом порталу Onet рассказал высокопоставленный представитель правительства Польши.

Собеседник издания пояснил, что в регионе опасаются возращения статус-кво между РФ и странами НАТО о невступлении Литвы, Латвии и Эстонии в альянс. Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года де-факто является согласием России на такое расширение НАТО, но на особых условиях. В 2004 году эти страны присоединились к Североатлантическому договору.

«Они [прибалтийские страны] поражены», — прокомментировал ситуацию он.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон и встретился с Трампом. Между главами государств в прямом эфире состоялся раздраженный разговор.

Позже Зеленский поблагодарил людей за поддержку и усилия, приложенные ради Украины.