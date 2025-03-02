Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 2 марта 2025Мир

Туск заявил о разделении мнений по поводу активов России

Туск: участники саммита в Лондоне не сошлись во мнении по поводу активов России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / Global Look Press

Страны, участвовавшие в саммите в Лондоне, не сошлись во мнении по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, пишет ТАСС.

По его словам, мнения по этому вопросу разделились. «Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — подчеркнул он.

Премьер назвал самым важным в настоящий момент — «сохранить то, что имеется, чтобы в июне дошло дело до продления [антироссийских] санкций». По мнению Туска, вероятность того, что замороженные российские активы будут изъяты, невысокая.

Ранее лидеры стран G7 («Большой семерки») провели виртуальный саммит, на котором обсудили вопросы поддержки Украины. В совместном коммюнике отмечалось, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Туск заявил о разделении мнений по поводу активов России

      Кремлевский повар раскрыл секреты угощения Путина для гостей

      Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

      Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в российском городе

      Симоньян высказалась об исходе встречи Трампа с Зеленским

      Симоньян оценила поведение Трампа на встрече с Зеленским

      В Москве жители попытались вступиться за задержанную за езду на самокате мать с ребенком

      Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него

      На Украине заявили о массовой гибели солдат ВСУ после удара «Искандером» по полигону

      Аршавин высказался о будущем Карпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше