Туск заявил о разделении мнений по поводу активов России

Туск: участники саммита в Лондоне не сошлись во мнении по поводу активов России

Страны, участвовавшие в саммите в Лондоне, не сошлись во мнении по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, пишет ТАСС.

По его словам, мнения по этому вопросу разделились. «Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — подчеркнул он.

Премьер назвал самым важным в настоящий момент — «сохранить то, что имеется, чтобы в июне дошло дело до продления [антироссийских] санкций». По мнению Туска, вероятность того, что замороженные российские активы будут изъяты, невысокая.

Ранее лидеры стран G7 («Большой семерки») провели виртуальный саммит, на котором обсудили вопросы поддержки Украины. В совместном коммюнике отмечалось, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.