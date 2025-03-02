Лавров: Идеи европейских лидеров о миротворцах на Украине — это наглость

Глава МИД Росси Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. Об этом он заявил в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

По его словам, план введения миротворцев на Украину — это продолжение науськивания киевского режима на войну против России. Он подчеркнул, что западные лидеры привели президента Украины Владимира Зеленского к власти на штыках и сейчас продолжают толкать его вперед, к продолжению конфликта. Лавров заключил, что введение на территорию республики миротворческих подразделений не решит первопричины конфликта.

Ранее в Британии подняли вопрос об отправке миротворцев Евросоюза на Украину в случае прекращения огня. «Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины, включая готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска на местах в будущем, если это необходимо», — сообщил государственный министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

