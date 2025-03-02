Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 2 марта 2025Бывший СССР

Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

Лавров: Идеи европейских лидеров о миротворцах на Украине — это наглость
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Глава МИД Росси Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. Об этом он заявил в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

По его словам, план введения миротворцев на Украину — это продолжение науськивания киевского режима на войну против России. Он подчеркнул, что западные лидеры привели президента Украины Владимира Зеленского к власти на штыках и сейчас продолжают толкать его вперед, к продолжению конфликта. Лавров заключил, что введение на территорию республики миротворческих подразделений не решит первопричины конфликта.

Ранее в Британии подняли вопрос об отправке миротворцев Евросоюза на Украину в случае прекращения огня. «Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины, включая готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска на местах в будущем, если это необходимо», — сообщил государственный министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

      В Кремле высказались о голосовании России и США за одну резолюцию ООН по Украине

      Бастрыкин назвал поставляющие ВСУ наиболее смертоносное оружие страны

      Гимнастка из России села на шпагат в обтягивающих шортах

      Бастрыкин заявил об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита

      Лавров назвал Трампа прагматиком

      Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

      В Японии увидели неопытность Зеленского после его встречи с Трампом

      В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на «Турецкий поток»

      В России описали способ уничтожения ВС США связанного с «Аль-Каидой» военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше