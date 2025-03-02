Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:12, 2 марта 2025Мир

Сирийские силовики вступили в бой со сторонниками Асада в Дамаске

В Дамаске завязался бой между силовиками и отрядами, поддерживающими Асада
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В Дамаске завязался бой между сотрудниками службы безопасности и отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник с места события.

По его словам, столкновение стало следствием произошедшего ранее конфликта. Ночью группа силовиков пыталась войти в Джарману, но вооруженные отряды, которые контролируют территорию, не позволили ей это сделать. В конфликт вмешалась патрульная группа общественной безопасности, после чего произошло столкновение. Один сотрудник службы не выжил, еще один силовик был ранен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

      Уничтожение гаубицы ВСУ в российском приграничье попало на видео

      Сирийские силовики вступили в бой со сторонниками Асада в Дамаске

      Мошенники выманили у российского школьника сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей

      Бастрыкин призвал европейских политиков к ответственности за погибших россиян

      В Госдуме разработали законопроект о компенсации работникам использования личной техники

      Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времен

      Суд смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

      Экс-стратег Трампа назвал действия Зеленского «политическим сэппуку»

      Лепс оценил идею написать песню о спецоперации фразой «не хотелось бы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше