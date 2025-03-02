Сирийские силовики вступили в бой со сторонниками Асада в Дамаске

В Дамаске завязался бой между силовиками и отрядами, поддерживающими Асада

В Дамаске завязался бой между сотрудниками службы безопасности и отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник с места события.

По его словам, столкновение стало следствием произошедшего ранее конфликта. Ночью группа силовиков пыталась войти в Джарману, но вооруженные отряды, которые контролируют территорию, не позволили ей это сделать. В конфликт вмешалась патрульная группа общественной безопасности, после чего произошло столкновение. Один сотрудник службы не выжил, еще один силовик был ранен.